Бывший замглавы Минцифры Волин стал гендиректором "Космической связи"

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы Минцифры России Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП "Космическая связь", сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства.

Соответствующий приказ подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Среди основных задач Алексея Волина на новом посту - усиление и модернизация существующей спутниковой группировки, удержание позиций на рынке в условиях возрастающей конкуренции, обеспечение гарантированной связью удаленных районов Крайнего Севера, участие в международной кооперации и, прежде всего, в работе международной организации космической связи (МОКС) "Интерспутник",- сообщили в Минцифры.

Под руководством Волина ФГУП "Космическая связь" также продолжит разработку технологий, связанных с развитием цифрового телевидения и аудиовизуальных сервисов, добавили в ведомстве.

Заместитель гендиректора по GR в USM Holdings Михаил Сеславинский, многолетний коллега Волина в должности главы Роспечати заявил, что его назначение было долгожданным после завершения государственной службы, и отметил его "энергичность, проектное мышление, громадный опыт и фантастическая коммуникабельность, которые всегда помогают ему достигать поставленных целей".

Волин занимал пост замглавы Минцифры России с 2012 по 2020 год.