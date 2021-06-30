В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

Скончались 669 человек, коронавирус выявили еще у 21 042 пациентов

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 21 042 случая, умерли 669 человек - это максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге: 117 и 111 соответственно.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 16 356 человек.

В Москве заразились еще 5 823 человека, вылечились 5 574 пациента.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области (2 583 случая), в Санкт-Петербурге (1 503).

Еще 358 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 324 - в Брянской области, 321 - в Бурятии, 294 - в Крыму, 289 - в Воронежской области, 272 - в Свердловской области, 261 - в Забайкальском крае, 249 - в Красноярском крае, 248 - в Смоленской области, 243 - в Пермском крае, 238 - в Хабаровском крае, 236 - в Омской области, 225 - в Иркутской области, 224 - в Ростовской области, 218 - в Коми, по 212 - в Архангельской и Оренбургской областях.

Кроме того, 208 человек заболели во Владимирской области, 200 - в Тверской области, 184 - в Краснодарском крае, 182 - в Калининградской области, 179 - в Челябинской области, 178 - в Ленинградской области, 177 - в Алтайском крае, 175 - в Мурманской области, по 173 - в Карелии, Новосибирской области, 171 - в Самарской области, 160 - в Приморском крае, 159 - в Кемеровской области, 158 - в Тульской области, 157 - в Волгоградской области, 156 - в Башкирии, 150 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 514 тыс. 599 случаев коронавирусной инфекции, 135 214 умерших и 5 млн 393 человека выписаны.