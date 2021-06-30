"Мемориал" обжаловал в ВС отказ в выдаче копий протоколов "троек" НКВД

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мемориал" (внесен в РФ в список иноагентов) подал в Верховный суд РФ кассационную жалобу на предыдущие решения судов трех инстанций, которые поддержали отказ Управления ФСБ РФ по Карелии в просьбе сфотографировать протоколы "троек" НКВД. Об этом сообщается в среду на сайте правозащитной организации.

"Копии запрошенных архивных документов – 46 протоколов "троек" НКВД КАССР и 32 протоколов "особой тройки" НКВД КАССР - нужны для исследования на тему "Большой террор в Карелии", требующего анализа решений органов власти СССР и КАССР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в УФСБ Карелии отказали в просьбе правозащитников, сославшись на отсутствие услуги платного ксерокопирования и на запрет самостоятельно фотографировать архивные документы.

В "Мемориале" обжаловали отказ УФСБ Карелии в Петрозаводском горсуде. 17 июня 2020 г. городской суд поддержал отказ УФСБ Карелии. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в Петрозаводском горсуде.

Далее правозащитники "Мемориала" обжаловали решение горсуда в апелляционной и кассационной инстанциях на территории Карелии, но те оставили решение суда первой инстанции без изменения, сообщается на сайте "Мемориала".

23 июня 2021 г. юристы "Мемориала" подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Они просят ВС РФ отменить решения нижестоящих инстанций, признать незаконным отказ УФСБ Карелии и обязать ответчика предоставить пользователям возможность самостоятельно копировать архивные документы или получать платные копии.