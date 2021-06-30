Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

"Мемориал" обжаловал в ВС отказ в выдаче копий протоколов "троек" НКВД

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Мемориал" (внесен в РФ в список иноагентов) подал в Верховный суд РФ кассационную жалобу на предыдущие решения судов трех инстанций, которые поддержали отказ Управления ФСБ РФ по Карелии в просьбе сфотографировать протоколы "троек" НКВД. Об этом сообщается в среду на сайте правозащитной организации.

"Копии запрошенных архивных документов – 46 протоколов "троек" НКВД КАССР и 32 протоколов "особой тройки" НКВД КАССР - нужны для исследования на тему "Большой террор в Карелии", требующего анализа решений органов власти СССР и КАССР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в УФСБ Карелии отказали в просьбе правозащитников, сославшись на отсутствие услуги платного ксерокопирования и на запрет самостоятельно фотографировать архивные документы.

В "Мемориале" обжаловали отказ УФСБ Карелии в Петрозаводском горсуде. 17 июня 2020 г. городской суд поддержал отказ УФСБ Карелии. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили в Петрозаводском горсуде.

Далее правозащитники "Мемориала" обжаловали решение горсуда в апелляционной и кассационной инстанциях на территории Карелии, но те оставили решение суда первой инстанции без изменения, сообщается на сайте "Мемориала".

23 июня 2021 г. юристы "Мемориала" подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Они просят ВС РФ отменить решения нижестоящих инстанций, признать незаконным отказ УФСБ Карелии и обязать ответчика предоставить пользователям возможность самостоятельно копировать архивные документы или получать платные копии.

Мемориал ВС РФ

Новости

Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин привился "Спутником V"

Путин привился "Спутником V"

ЦБ заявил, что изменения на рынке труда на фоне СOVID подхлестнули инфляцию

ЦБ заявил, что изменения на рынке труда на фоне СOVID подхлестнули инфляцию
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 6%

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

Глава Крыма взял неделю на обдумывание жестких COVID-ограничений

Пандемия коронавируса

В ЯНАО с 3 июля будут пускать только при наличии прививки или ПЦР-теста

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');