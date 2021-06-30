Ребенок и взрослый погибли в аварии с припаркованным грузовиком в Башкирии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое госпитализированы после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в среду.

На 96 км автодороги Уфа-Оренбург автомобиль Toyota RAV4 столкнулся с припаркованным на стоянке грузовиком Scania. В результате аварии два человека погибли, в том числе 11-летний ребенок. Еще два человека с серьезными травмами доставлены в больницу.

Предположительно, водитель легкового автомобиля потерял сознание из-за проблем со здоровьем.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.