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Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска после взлета по техпричине

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "ИрАэро" сообщением Благовещенск - Южно-Сахалинск совершил вынужденную посадку в аэропорту Благовещенск (Амурская область).

"На 36-й минуте полета объявлен возврат борта (рейс РД-315, время вылета в 9:59 из Благовещенска) в аэропорт вылета по технической причине. Аэропорт Благовещенск привел службы в оперативную готовность для принятия самолета с пассажирами. Посадка самолета прошла в штатном режиме", - сообщает Минтранс области без уточнения характера технической неисправности.

На борту рейса находилось 90 пассажиров и шесть членов экипажа. Вылет рейса РД-315 из Благовещенска в Южно-Сахалинск задержан предварительно до 12:00.

ИрАэро Благовещенск

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