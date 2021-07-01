Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:02Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 531+384 746

Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля с "Газелью" унесло жизни пяти человек в Сальском районе Ростовской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

По его данным, в среду около 23:30 по московскому времени водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2713.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе, четырехлетняя девочка, а также водитель и пассажир второго автомобиля.

Инцидент произошел на 181 км автодороги "Котельниково-Песчанокопское".

Ростовская область

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июля

Российские корабли провели стрельбы в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Пандемия коронавируса

Власти Подмосковья пока не будут вводить QR-коды на транспорте

Пандемия коронавируса

Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ

Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в РФ
Пандемия коронавируса

Власти Кубани смягчили требования для заселяющихся в отели туристов

Что произошло за день: среда, 30 июня

Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим числом удаленных в TikTok видео

Россия оказалась в пятерке стран с наибольшим числом удаленных в TikTok видео

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Три британских и французская НПО признаны нежелательными в России

Эксперты предупредили о появлении фальшивых сайтов для QR-кодов

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации

Минздрав уточнил, что непривитым не будут отказывать в плановой госпитализации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');