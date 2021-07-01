Пять человек, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ростовской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Столкновение легкового автомобиля с "Газелью" унесло жизни пяти человек в Сальском районе Ростовской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона.

По его данным, в среду около 23:30 по московскому времени водитель автомобиля Volkswagen Polo нарушил правило обгона и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-2713.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе, четырехлетняя девочка, а также водитель и пассажир второго автомобиля.

Инцидент произошел на 181 км автодороги "Котельниково-Песчанокопское".