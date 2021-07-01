В Якутске самолет при посадке повредил фюзеляж

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - После штатной посадки в аэропорту Якутска были обнаружены повреждения фюзеляжа самолета Boeing 737-700 авиакомпании "Якутия", сообщает пресс-служба перевозчика

"Самолет, выполнявший рейс по маршруту Краснодар - Новосибирск - Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту Якутска. По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно от элементов покрытия ИВПП аэропорта)", - говорится в сообщении.

Создана комиссия по расследованию данного инцидента.

Уточняется, что из-за ремонта посадочной полосы в аэропорту и ограниченной длины ВПП "Якутия" теперь эксплуатирует всего три самолета Boeing 737-700 и три Dash Q-300.

"В связи с этим информируем пассажиров, что рейсы Якутск - Владивосток, Якутск - Иркутск, Якутск - Санкт-Петербург, Якутск - Москва, Якутск - Хабаровск будут выполняться с задержками", - отмечается в сообщении.