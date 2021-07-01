Экс-замглавы администрации Читинского района получил 6 лет колонии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Забайкальского края признал бывшего первого заместителя главы Читинского района Сергея Фесюка виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы на базе недостроенного объекта с неустойчивыми конструкциями.

"Суд приговорил бывшего первого заместителя главы администрации Читинского района к шести годам колонии общего режима, а также лишил права занимать руководящие должности сроком на два года", - сообщает региональная прокуратура.

Кроме того, в пользу государства и муниципального образования с осужденного по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) взыскано более 160 млн рублей.

Суд установил, что в 2016 году Фесюк, исполнявший тогда обязанности главы администрации, ввел режим ЧС, в рамках которого без конкурсных процедур администрация района и ООО "Чармс" заключили контракт на приобретение объекта незавершенного строительства в селе Сохондо. Из местного бюджета за него было перечислено 12 млн рублей. При этом техническое обследование объекта не проводилось.

В 2018 году первый заместитель главы администрации района решил реконструировать этот объект под общеобразовательную школу. Из местного бюджета по контракту с ООО "Дорстрой" было перечислено около 184 млн рублей. "При этом чиновник знал о некачественном применении бетона при устройстве несущих конструкций, в том числе фундаментов. В результате допущенных и своевременно не устраненных нарушений объект, расположенный в Сохондо, не был введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что качество одной из несущих конструкций, обеспечивающих устойчивость всего здания, не соответствовало строительным нормам и техническим регламентам.

Кроме того, в июле 2018 года, не имея полномочий по организации недропользования, Фесюк выдал "Дорстрой" разрешение на добычу сланца. До декабря 2018 года подрядчик добыл его в объеме 6 тыс. кубометров, ущерб составил около 2 млн рублей.