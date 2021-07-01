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Путин выразил Лукашенко солидарность с Белоруссией перед лицом санкций

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил солидарность с Минском на фоне западных санкций, сообщает пресс-служба Кремля.

В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права", - информирует пресс-служба.

Тема пленарного заседания Форума регионов - "Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации".

Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась в конце мая в Сочи, тогда президент Белоруссии пробыл в России пару дней.

Владимир Путин Александр Лукашенко

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