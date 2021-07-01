Экс-депутат Госдумы заочно приговорен к реальному сроку за хищение

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области Волжский городской суд заочно приговорил к трем годам колонии общего режима и оштрафовал на полмиллиона рублей бывшего депутата Госдумы Николая Паршина, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Он находится в федеральном розыске.

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Следствие и суд установили, что в 2010 году Паршин, который тогда был депутатом Волгоградской областной думы, вместе с главой Среднеахтубинского района Сергеем Тихоновым, депутатом Волжской городской думы Сергеем Чекунковым и начальником управления финансов администрации Волжского Андреем Уваровым организовали покупку разрушенного здания для школы в селе Рахинка. На сделку они получили более 25 млн рублей из регионального бюджета. Следствие решило, что фактически здание было намного дешевле. При этом Паршин пролоббировал выделение средств на муниципальном и областном уровне, считает следствие. Позднее эксперты пришли к выводу, что "здание не может и не будет использоваться по назначению".

Как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов, три других фигуранта дела уже осуждены, а некоторые успели отбыть назначенные сроки.

Паршину срок лишения свободы будут отсчитывать со дня фактического задержания. В суде он ни разу не появился. Его адвокат первое время говорил, что его клиент лечится в Москве. Эта информация не была подтверждена. Затем Паршина объявили в федеральный розыск.

Николай Паршин стал депутатом Госдумы в январе 2014 года, а уже 4 июля в том же году по инициативе СКР лишился депутатской неприкосновенности.