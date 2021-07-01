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СК проверит видео с избиением воспитанника интерната для инвалидов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии следователи начали проверку после появления в интернете видеозаписи из Троицкого дома-интерната для умственно отсталых детей, сообщили в СК. На кадрах, снятых одним из воспитателей, видно, как подросток лежит на полу и цепляется за взрослую женщину, она машет руками и прижимает его к полу.

"Установлено, что изображенные на видеозаписи лица являются опекаемыми учреждения, страдающие тяжелыми формами психического расстройства", - говорится в пресс-релизе СК. Ранее СМИ предположили, что взрослая участница ситуации - воспитательница.

Предварительно установлено, что запись была сделана в мае. Следователи уже освидетельствовали всех воспитанников этого дома-интерната, в том числе попавших на это видео. Следов побоев и других травм у них не нашли. Также было опрошено руководство и сотрудники интерната.

Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение, в том числе дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

В региональной прокуратуре "Интерфаксу" также сказали, что на видео попали только воспитанники учреждения. Прокуроры и сотрудники контролирующих органов проверяют, как в интернате соблюдается трудовое законодательство, требования по безопасности для пациентов и условия их содержания.

Ингушетия Троицкий дом-интернат СКР

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