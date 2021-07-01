Суды Петербурга вновь ограничили доступ из-за коронавируса
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга снова ввели ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайтах судов.
В частности, войти внутрь могут только участники судопроизводства без повышенной температуры и симптомов ОРВИ. Для них обязательно ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.
Документы от граждан суды принимают почтой (в том числе электронной), посредством курьерских служб, факсимильной связи, а также сервиса "Подача процессуальных документов в электронном виде".
Ознакомление с материалами дела и получение процессуальных документов возможно по предварительной записи.
В большинстве судов города данные ограничения введены в 20-х числах июня. В Санкт-Петербургском городском суде, Московском и Сестрорецком районных судах они начнут действовать с 5 июля.
За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса умерли 115 человек. В городе выявлено 1 612 новых случаев COVID-19 за сутки.