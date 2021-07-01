Завод по переработке сои остановил цех из-за жалоб на шум и запахи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Белогорске ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский" (100%-ная "дочка" ООО "Амурагроцентр") остановило на три месяца работу цеха по производству изолята после жалоб жителей соседних домов на шум и запах. Об этом сообщила мэрия Белогорска.

Предполагается, что за время этого перерыва в цехе установят оборудование для устранения шума и запаха и снова наладят производство.

Кроме того, гендиректор "Амурагроцентра" Александр Сарапкин пообещал провести оценку влияния завода на повышенную водность прилегающей к нему территории, а также провести исследование, откуда в воздухе над заводом пыль.

Горожане пожаловались на завод в конце июня главе города Станиславу Мелюкову.

Первая очередь соевого завода мощностью 228 800 тонн переработки сои в год и стоимостью 1,9 млрд рублей была запущена в сентябре 2017 года. К первой очереди относятся цеха по производству рафинированного дезодорированного масла и производству кормового и пищевого шрота.

Вторая очередь завода стоимостью более 2,5 млрд рублей - линия по производству изолята (продукт из соевых бобов, в его составе только растительный белок, концентрация которого составляет 90-95%) - была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию 25 декабря 2019 года. Тестовые поставки соевого изолята в центральные регионы России начались в январе 2020 года.