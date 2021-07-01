КС счел, что отсутствие прописки по важной причине не мешает открыть счет в банке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или пребывания, может открыть банковский счет и получить дебетовую карту, но для этого ему придется доказать объективность и уважительность причин ее отсутствия. Это следует из опубликованного в четверг постановления Конституционного суда (КС) РФ.

Его КС РФ вынес по итогам рассмотрения жалобы Николая Гришина, который до этого неоднократно пытался открыть в Сбербанке банковский счет и получить дебетовую карту, но получал отказы из-за отсутствия у него регистрации в России. Суды подтвердили правомерность таких отказов, ссылаясь на абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Эта норма обязывает банки до приема на обслуживание идентифицировать клиента, в том числе его адрес места жительства, регистрации или пребывания.

Гришин попытался оспорить эту норму в КС РФ, считая ее неконституционной, поскольку она предоставляет возможность для произвольного отказа клиентам, не имеющим регистрации, в открытии расчетного счета.

Однако КС РФ по итогам рассмотрения жалобы Гришина признал спорную норму конституционной. По его мнению, установление сведений об адресе места жительства или пребывания гражданина позволяет индивидуализировать того или иной субъекта с наибольшей степенью определенности. Кроме того, такая идентификация направлена на обеспечение безопасности в сфере кредитно-расчетных отношений.

Вместе с тем КС РФ отметил, что в сложившейся судебной практике регистрация по месту жительства или пребывания не рассматривается в качестве единственного доказательства, способного подтвердить местонахождение гражданина, подтверждение чему есть в судебной практике Верховного суда РФ.

По мнению КС РФ, само по себе отсутствие у гражданина регистрации "не создает для него непреодолимых препятствий" для открытия банковского счета, если он может обосновать объективность и уважительность причин отсутствия регистрации и подтвердить данные о месте своего проживания иным способом. Достаточность этого способа, равно как объективность и уважительность причин ее отсутствия при возникновении спора гражданина с банком, должен определять суд, указано в постановлении КС РФ.

Одновременно КС РФ указал, что законодатель вправе уточнить правила идентификации банками своих клиентов, не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания в России.

Дело Гришина не подлежит пересмотру, указал КС РФ, поскольку он не представлял в кредитную организацию или в суд какие-либо данные о месте своего проживания, а также заявил в суде, что не намерен вставать на регистрационный учет.