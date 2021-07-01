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Зеленое пятно на реке испугало жителей новосибирского села

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Жители села Морозово Новосибирской области заметили на поверхности реки Бердь большое зеленое пятно неизвестного происхождения и подозревают, что одно из предприятий сбросило в воду химикаты. Об этом сообщил в соцсетях местный экологический активист Алексей Носов.

"Пленка тянется на несколько километров, и течение медленно несет его в Обь. Мы срочно связались с Минприроды Новосибирской области и Росприроднадзором, отобрали пробы этой дряни, которые в ближайшее время отдадим в лабораторию на экспертизу", - написал Носов.

В свою очередь в пресс-службе главного управления МЧС по региону журналистам сообщили, что "по официальному разъяснению Росприроднадзора и специалистов пятно – это цветение водорослей".

Новосибирская область

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