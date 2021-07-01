ВС Ингушетии признал незаконным взыскание 100 млн руб. для несуществующих работников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Ингушетии отменил постановление Карабулакского районного суда республики по гражданскому делу о взыскании с ООО "Альби" задолженности по зарплате перед работниками. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Установлено, что в марте 2020 года в районный суд с приложением подложных документов было подано коллективное исковое заявление от 10 местных жителей о взыскании с ООО "Альби", зарегистрированного в Москве, невыплаченной им заработной платы", - сказал представитель ведомства.

По его словам, требования в пользу заявителей были удовлетворены в полном объеме в связи с признанием иска ответчиком. Суд вынес постановление о взыскании с предприятия в общей сложности 100 млн рублей.

При этом в прокуратуре отметили, что эти люди никогда в компании не работали, заработная плата им не выплачивалась, а бывший гендиректор предприятия по предварительному сговору с ними, попытался вывести арестованные в 2012 году по решению Тверского районного суда Москвы денежные средства ООО.

Но получить деньги они не смогли в связи с отменой ВС Ингушетии решения первой инстанции.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Расследование уголовного дела находится под контролем прокурора республики.

Как уточнили агентству в пресс-службе надзорного ведомства, основной заявленный вид деятельности этой фирмы – оптовая торговля непродовольственными товарами.

По данным информированного источника "Интерфакса", фактически с момента ареста счетов в 2012 году организация не функционировала, ничем не занималась, сейчас там официально числится всего один работник.