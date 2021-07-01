Под Астраханью опрокинулась ехавшая из автосервиса "ГАЗель" с пассажирами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Микроавтобус "ГАЗель" опрокинулся на трассе "Астрахань – Образцово-Травино", есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области.

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три пассажирки микроавтобуса, которых подвозил предполагаемый виновник аварии. Они получили травмы головы, ушибы и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что микроавтобус следовал не по маршруту, а ехал из автосервиса. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что пассажирский микроавтобус перевернулся в Камызякском районе, вблизи села Образцово.