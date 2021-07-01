Партия "Новые люди" определилась с кандидатами в Заксобрание Петербурга

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший заместитель председателя Уставного суда Петербурга Ольга Герасина вошла в общегородской список партии "Новые люди" на выборах в городской парламент, сообщили "Интерфаксу" в партии в четверг.

Список возглавил бизнесмен Дмитрий Павлов, он также намерен баллотироваться по одномандатному округу №24.

В партийный список по городу также вошли предприниматель Дмитрий Панов и руководитель петербургского штаба "Новых людей" Ксения Горячева.

Всего партия заявляет 47 человек. Документы в избирательную комиссию пока не поданы.

Выборы депутатов Законодательного собрания VII созыва состоятся 19 сентября 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы.