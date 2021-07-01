Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:04Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

На Каспийском побережье Дагестана произошла массовая гибель рыбы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Работниками Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства в Дагестане на побережье Каспийского моря обнаружено большое количество погибшей рыбы, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления регионом (ЦУР) Дагестана.

"На исследованном побережье обнаружено большое количество погибшей рыбы частиковых видов (сазан и карась). Точечный подсчет невозможен ввиду размера площади происшествия свыше 100 гектаров", - приводят в ЦУР информацию Северо-Кавказского территориального управления росрыболовства.

Отмечается, что техногенных факторов гибели рыбы не зафиксировано. Она произошла в результате природного явления.

"Предполагаемой причиной гибели рыбы является воздействие приливно-отливного течения в прибрежной части Каспийского моря, спровоцированного сильными ветрами, когда сначала вода вместе с рыбой заливает побережье, а потом резко отходит обратно, а рыба остается в быстро высыхающих углублениях", - уточняется в сообщении Росрыболовства.

Дагестан Каспийское море

Новости

Думе предложили ратифицировать договор о создании базы ВМФ РФ в Судане

Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ростовской области

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ростовской области

Туроператоры не увидели роста спроса на отели Кубани после смягчения требований

Туроператоры не увидели роста спроса на отели Кубани после смягчения требований

Что произошло за день: четверг, 1 июля

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Twitter и Facebook грозят штрафы в 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Twitter и Facebook грозят штрафы в 18 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Брат Елены Батуриной задержан

Против Виктора Батурина завели дело о покушении на мошенничество

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');