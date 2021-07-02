Ребенок утонул в аквапарке Кирова

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту смерти ребенка в аквапарке "Дружба" в Кирове в четверг, сообщает прокуратура Кировской области.

"По предварительным данным, 11-летний мальчик утонул, оставшись без присмотра родителей и контроля работников аквапарка", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках проверки будут оценены действия ответственных за организацию соблюдения безопасности детей в аквапарке.

Региональное СУ СКР сообщает, что по факту гибели ребенка в аквапарке возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть).