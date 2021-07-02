Трехлетнего ребенка нашли рядом с мертвой парой в Смоленске

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Смоленске устанавливают обстоятельства гибели девушки и молодого человека, которых обнаружили мертвыми в квартире, сообщает в пятницу управление СКР по региону.

Как уточнили "Интерфаксу" в ведомстве, в квартире с телами также находился сын погибшей - ребенок 2018 года рождения.

Следователи отмечают, что при осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Тела хозяйки квартиры 1996 года рождения и ее знакомого 1998 года были найдены накануне. Устанавливаются точная причина и время наступления смерти, проводится доследственная проверка.

Найденный в квартире ребенок находится в лечебном учреждении, решается вопрос о передаче мальчика родственникам.