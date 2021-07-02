Учителей и воспитателей освободили от заполнения лишних учебных планов

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому детские сады и школы частично освобождаются от разработки дополнительной учебно-методической документации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Изменения вносятся в закон об образовании. В нем появляется уточнение, что при разработке основной общеобразовательной программы методисты, учителя и воспитатели могут использовать примерные учебные планы и рабочие программы учебных предметов, которые включены в примерную программу. В этом случае методическая документация не разрабатывается.

Как сообщалось, норма была включена в законопроект об особенностях исполнения МГУ и СПбГУ полномочий собственника в отношении своих юридических лиц на этапе второго чтения. Документ в июне был принят Думой во втором и в третьем чтениях с учетом этой поправки.

Ранее в Минпросвещения России неоднократно заявляли о том, что учителей нужно освободить от лишней "бумажной" работы.