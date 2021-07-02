РЖД из-за ремонтных работ отменит несколько "Сапсанов" Петербург-Москва

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с 24 сентября по 21 октября из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на перегоне Спирово - Осеченка отменяет часть скоростных поездов "Сапсан" на маршруте Санкт-Петербург - Москва, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).

Будут отменены "Сапсаны" № 761/762 и 763/764 между Петербургом и Москвой 25, 26 сентября и 2, 3, 9, 10, 16, 17 октября 2021 года.

В этот же период будут внесены изменения в график отправки и прибытия "Сапсанов" между Петербургом и Москвой, а также между Петербургом и Нижним Новгородом.

С 24 сентября по 21 октября изменится также расписание и график движения поезда "Невский Экспресс", курсирующего между Петербургом и Москвой.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.