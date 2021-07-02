Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

"Аэрофлот" задержал на 17 часов рейс Новый Уренгой-Москва

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вылет самолета "Аэрофлота" из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в "Шереметьево" (Москва) задержался на 17 часов, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"2 июля в аэропорту города Новый Уренгой по причине неприбытия воздушного судна задержан регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU-1521 сообщением Новый Уренгой-Москва (Шереметьево). Время вылета по расписанию 2 июля в 14:40 (местное время). Ориентировочное время вылета - 3 июля в 07:00", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрировлись 155 человек, в том числе 15 детей.

Новоуренгойская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы в аэропорту этих пассажиров обслужили должным образом.

Москва Новый Уренгой Шереметьево Аэрофлот

Новости

Экспортная пошлина на пшеницу с 7 июля снизится до $41,2 за тонну

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Песков объяснил разницу между единым и братским народом

Взрыв в Нижнем Новгороде произошел из-за попытки распилить газовый баллон

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Дело о доведении до самоубийства завели после гибели главы Коломны

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Аксенов счел, что власти Украины потеряли надежду вернуть Крым

Источник сообщил о самоубийстве мэра Коломны

Пандемия коронавируса

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

В России установлен очередной антирекорд суточной COVID-смертности

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

Президент РФ одобрил блокировку звонков с подменных номеров

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после взрыва газа в доме

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. семьям с детьми
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');