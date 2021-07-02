"Аэрофлот" задержал на 17 часов рейс Новый Уренгой-Москва

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вылет самолета "Аэрофлота" из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в "Шереметьево" (Москва) задержался на 17 часов, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"2 июля в аэропорту города Новый Уренгой по причине неприбытия воздушного судна задержан регулярный рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU-1521 сообщением Новый Уренгой-Москва (Шереметьево). Время вылета по расписанию 2 июля в 14:40 (местное время). Ориентировочное время вылета - 3 июля в 07:00", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрировлись 155 человек, в том числе 15 детей.

Новоуренгойская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы в аэропорту этих пассажиров обслужили должным образом.