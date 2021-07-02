Наркоферму с арсеналом оружия обнаржили в Татарстане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили в Пестречинском районе Татарстана ферму с марихуаной, где также хранилось оружие с боеприпасами, сообщила пресс-служба МВД Татарстана в пятницу.

На ферме оперативники обнаружили 21 килограмм марихуаны и зарытый в землю контейнер, в котором хранились карабин "Сайга", самодельное ружье, два пистолета и револьвер, четыре ручные гранаты и 1,5 тыс. патронов.

В ходе операции задержаны пять жителей Казани, которые находились на ферме.

Возбуждены уголовные дела о покушении на производство и сбыт наркотиков, а также о незаконном обороте оружия.