Офшор судится с сетью АЗС в Крыму из-за уступленного ОТП банком долга времен Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассацию группы компаний "ТЭС" (владеет в Крыму второй по величине сетью АЗС). Она касается непризнания нижестоящим российским судом решения украинского суда, посчитавшего недействительным переуступку офшорной компании Integrity Logistic Ltd (Белиз) прав требования по кредитным обязательствам "ТЭС" перед украинским ОТП банком.

"Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заседание состоялось 1 июля, полный текст судебного акта пока не опубликован.

ГК "ТЭС" в своем пресс-релизе уточняет, что тяжба между ней и офшорной компанией продолжается пятый год, дело рассматривается уже по третьему кругу.

Согласно пресс-релизу, крымский нефтетрейдер взял кредиты в ОТП банке в 2011 году: 39 млн гривен и $3 млн. Банк прекратил свою хоздеятельность в Крыму после его присоединения к РФ в 2014 году. Кредитные обязательства "ТЭС" перед финучреждением в дальнейшем были уступлены белизскому офшору.

Integrity Logistic подала иск к ГК "ТЭС" на сумму 436 млн рублей в Арбитражный суд Крыма в 2017 году. Он был удовлетворен в полном объеме, однако после обжалования в судах высших инстанций дело было отправлено на пересмотр.

В российских судах дело рассматривалось по второму кругу в 2019 году, решения приняты в пользу ГК "ТЭС". Однако Арбитражный суд Центрального округа в июле 2020 года отменил все ранее принятые судебные решения и отправил дело на новое рассмотрение.

Согласно пресс-релизу нефтетрейдера, претензии белизского офшора уже выросли до 938 млн рублей.

Параллельно дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киева. Тот в 2018 году признал недействительной переуступку прав по кредитным обязательствам. "ТЭС" утверждает, что "эти обязательства были погашены третьей стороной по согласию с ПАО "ОТП банк Украины".

Офшорная компания подавала иск в Арбитражный суд Москвы о непризнании решения Хозсуда Киева на территории России, в феврале текущего года определение вынесено в пользу иностранной компании, "ТЭС" подала жалобу в Арбитражный суд Московского округа.

ГК намерена дойти до ВС России и собирается обращаться в органы госвласти. "Ситуация в настоящее время складывается критическая, мы надеемся на поддержку властей в сохранении топливной инфраструктуры стратегически важного для России региона", - приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров группы компаний "ТЭС" Геннадия Бейма.

ГК "ТЭС" включает 73 АЗС в республике Крым и Севастополе и две АГЗС, имеет парк бензовозов и нефтебаз, портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания. Сеть АЗС "ТЭС", по данным пресс-службы компании, обеспечивает до 28% потребностей Крыма в АИ-92 и до 26,2% – в АИ-95.