В Краснодаре в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали восемь человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Восемь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Краснодаре в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Около 14:30 на улице Ростовское шоссе Краснодара водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с впереди идущим в попутном направлении грузовым автомобилем, говорится в сообщении.

Отмечается, что с места аварии в медучреждения для обследования были доставлены восемь человек. По факту случившегося полицией проводится проверка.