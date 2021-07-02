Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в результате автомобильной аварии в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщила пресс-служба МВД по республике в пятницу.

По предварительным данным, на 1284 км автодороги М7 "Волга" у грузовика Skania, ехавшего в Уфу, выбросило переднее левое колесо на встречную LADA Largus. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной "Нивой", после чего загорелся. "В результате аварии водитель и пять пассажиров LADA Largus скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 15:00 по московскому времени.

Личности погибших и причины аварии устанавливаются.

На место происшествия выехал врио начальника республиканского управления ГИБДД.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что в результате ДТП также получили травмы четыре человека, они госпитализированы.

По данным ведомства, в ДТП участвовали четыре автомобиля: грузовой "Мерседес" с прицепом, грузовик "Скания" с прицепом, "Лада Ларгус" и ВАЗ-21213 "Нива".

Спасатели вызволили пострадавших из автомобиля и потушили воспламенившуюся машину.

Движение на месте ДТП осуществляется в реверсивном режиме.