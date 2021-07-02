Полицейский задержан в Петербурге за взятку в 1,2 млн рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции Калининского района Петербурга стал фигурантом дела о взятке, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

Полицейский задержан. По предварительной информации, он, действуя в сговоре с двумя соучастниками, требовал от коммерческой организации 500 тыс. рублей ежемесячно за бездействие в рамках административного законодательства. На момент задержания мужчина якобы уже получил 1 млн 250 тыс. рублей.

По материалам службы собственной безопасности главка МВД Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Проводится служебная проверка. В случае подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, следует из сообщения.

По данным СМИ, взятка предназначалась за непроведение в клубе проверок соблюдения антикоронавирусных требований.