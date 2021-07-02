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Двое мужчин погибли от удара молнии в Свердловской области

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Двое мужчин погибли от удара молнии на озере Балтым в Свердловской области в пятницу вечером, сообщает руководитель регионального Главного управления (ГУ) МВД Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть территориального ОВД от бригады "скорой помощи" в 19:15 (17:15 мск). Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что погибли двое мужчин из разных семей, ранее между собой не знакомые.

"Семьи отдыхали на озере, когда внезапно грянула гроза. От сильного ливня и грозы члены обеих семей укрылись в беседке, и в это время один из ударов молнии причинил двум мужчинам травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Один из них скончался сразу, а второго пыталась спасти супруга и прибывшие медики "скорой помощи", но реанимировать его не удалось. Полиция установила личности погибших - это мужчины 1986 и 1988 годов рождения.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели двух мужчин проводится доследственная проверка.

"При внешнем осмотре тел у погибших обнаружены следы ожогов, характерные при ударе молнии. Следователи опрашивают очевидцев происшествия, тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Свердловская область

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