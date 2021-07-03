Двое альпинистов на Эльбрусе запросили помощь спасателей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на помощь группе альпинистов, запросивших о помощи на склоне Эльбруса на высоте более 5 тыс. метров, сообщает главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии в субботу.

В 7:10 утра в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5100 метров двое альпинистов попросили о помощи. В сообщении говорится, что у одного из них наблюдаются признаки горной болезни.

К эвакуации скалолазов привлекли пять спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.

По данным ГУ МЧС России по КБР, на территории Кабардино-Балкарии в настоящее время в МЧС зарегистрировано свыше сотни туристских групп, в составе которых почти 1,2 тыс. человек.