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В Рязанской области ребенок погиб под кучей песка для ремонта трассы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Рязанской области по факту гибели десятилетнего мальчика под кучей песка, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

Днем в субботу недалеко от поселка 10-й год Октября города Михайлова мальчик вместе с друзьями играл на куче песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге Р-22 "Каспий". В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком.

"Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.

Рязанская область

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