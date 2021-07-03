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Две девочки в Ростовской области погибли, закрывшись в машине в жару

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Каменском районе Ростовской области после гибели двух девочек, которые оказались запертыми внутри автомобиля на жаре, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Две малолетние девочки, 2017 и 2019 года рождения, играли на территории двора, где самостоятельно залезли в автомобиль, который был припаркован возле дома. Мать детей, обратив внимание на их отсутствие, начала их поиски, однако, не обнаружив детей, сообщила в органы полиции. Дети были обнаружены в автомобиле. Медики констатировали их смерть", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В свою очередь, пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщила, что, по предварительным данным, девочки не смогли выбраться из машины.

"В силу малолетнего возраста они не смогли самостоятельно выбраться и провели длительное время в салоне автомашины под воздействием высокой температуры воздуха", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области распространила предупреждение о том, что в регионе прогнозируется сильная жара. В южных и восточных районах Ростовской области температура воздуха в выходные может достигать 40 градусов.

Ростовская область

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