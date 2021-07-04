Коммунальная квартира загорелась в Петербурге

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Коммунальная квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга в воскресенье, сообщили управлении МЧС по городу.

По данным ведомства, в четырехкомнатной квартире выгорели комната площадью 20 кв.м и коридор площадью 15 кв.м. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранг пожара повысили до № 2. К тушению привлечены 55 человек и 14 единиц техники.

По данным источника "Интерфакса", по прибытию пожарных наблюдалось открытое горение из двух окон на пятом этаже (дом пятиэтажный). На месте наблюдается сильное задымление.