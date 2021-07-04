Инвалида оставили на полу приемного покоя больницы в Энгельсе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врачи приемного покоя больницы №1 города Энгельса оставили на полу нуждающегося в помощи мужчину-инвалида, написал зампред правительства Саратовской области Роман Грибов в своем инстаграме.

Он назвал случившееся дикой ситуацией и пообещал потребовать увольнения заведующего приемным покоем и заместителя главного врача.

"В каком социальном положении не находился бы человек, он имеет равные права, в том числе, и на медицинскую помощь", - подчеркнул зампред.