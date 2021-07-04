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Два ребенка и мужчина утонули в Иртыше

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура в Омской области выясняет обстоятельства гибели двух детей и взрослого в реке Иртыш у села Троицкое.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, по предварительной информации, 3 июля трое несовершеннолетних начали тонут. Им на помощь бросился отдыхавший мужчина, который спас одного из детей. В результате происшествия двое девочек и мужчина утонули.

Прокуратура установила, что местные чиновники не в полном объеме принимали меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде. Поэтому ведомство направило материалы проверки в следственные органы.

Там возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ст. 293 УК РФ (халатность).

Омск Иртыш

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