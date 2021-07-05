В Иркутске сожгли 27 кг санкционных сыров

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Иркутске в одном из магазинов нашли, изъяли и затем сожгли больше 27 кг сыра из Италии, Испании, Румынии и Нидерландов, сообщили в управлений Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

На сыры в магазине не оказалось ветеринарных сопроводительных документов, владелец магазина не смогла также предъявить документы о происхождении сыров и о законности их приобретения. На потребительской упаковке сыросв производителями были указаны Италия, Испания, Румыния, Голландия/Нидерланды, отметили в Россельхознадзоре и напомнили, что импорт сыров из этих стран с 2014 года запрещен в ответ на санкции ЕС.

"Контролирующими органами принято решение об изъятии и уничтожении незаконного товара, вся партия утилизирована путем сжигания в котельной завода ЖБИ областного центра", - говорится в пресс-релизе.

На хозяйку магазина завели административные дела по ч.2. ст.14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов), ч.1 ст.10.8 КоАП (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства). Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и предупредили о недопустимости нрушения требований ветеринарного законодательства.