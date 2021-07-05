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Житель Владивостока просидел 17 часов в застрявшем в лифте

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ленинского района Владивостока после проверки возбудила административное дело о том, что горожанин 19 июня больше 17 часов провел в застрявшем лифте, сообщило надзорное ведомство края.

Прокурорская проверка установила, что организация по содержанию лифтов не приняла мер, направленных на вызволение жильца из лифта.

По данным обслуживающей организации, комментарий которой ранее распространила пресс-служба мэрии, застрявший мужчина не отвечал диспетчеру, вел себя неадекватно и после освобождения сказал, что "подумал, что друзья играют с ним в квест".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 9.1.1 КоАП (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов).

Владивосток Приморье Прокуратура Приморья

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