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Беглов пообещал провести прямую линию с горожанами в сентябре

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил во "ВКонтакте", что собирается ответить на вопросы жителей города в формате прямой линии в сентябре. Проводить "прямые линии" губернаторам рекомендовал президент Владимир Путин во время "прямой линии" 30 июня.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным

"Сверим часы - обсудим самые важные вопросы, которые требуют внимания правительства города. А ежемесячно будут проводить прямые линии вице-губернаторы, которые задают смыслы и выстраивают стратегию города каждый в своей сфере", - сообщил Беглов.

Он пообещал продолжить общение с петербуржцами во "ВКонтакте" и разбирать частые вопросы, которые туда поступают, во время радиоэфира по понедельникам и в телеэфире телеканала "78" раз в месяц.

30 июня Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии для жителей регионов. В тот же день Беглов сообщил, что, руководствуясь поручением президента, уже в ближайшем выпуске ежемесячной программы "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" на телеканале "78" он будет принимать в эфир звонки горожан.

Петербург Александр Беглов Владимир Путин

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