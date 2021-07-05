В Волгограде ребенок погиб дома от удара током в душевой кабине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Волгоградские следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка от удара электрическим током, сообщает следственное управление СК РФ по региону в понедельник.

По предварительным данным, четырехлетняя девочка погибла во время купания в собственном доме.

Установлено, что к душевой кабине был подключен водонагревательный котел. Причиной трагедии могли стать неисправность либо неправильная эксплуатация этого электрического прибора, говорится в сообщении.