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Экс-менеджер "Мегафона" перешел в "Вымпелком" на пост вице-президента

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вице-президентом по продуктовому маркетингу ПАО "Вымпелком" с 1 июля стал Александр Фетисов, сообщил компания. Он будет "отвечать за продвижение продуктов сегмента B2C, разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию ключевых клиентских продуктов "Билайн", говорится в сообщении.

Он будет непосредственно подчиняться исполнительному вице-президенту по розничному бизнесу Светлане Кирсановой.

Фетисов с 2004 года работал в "Мегафоне", где прошел от работы в контактном центре кавказского филиала оператора до должности руководителя по маркетингу корпоративного бизнеса. С 2016 года он возглавлял маркетинг на массовом рынке на позиции директора.

Вымпелком Билайн Мегафон Александр Фетисов Светлана Кирсанова

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