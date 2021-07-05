Экс-менеджер "Мегафона" перешел в "Вымпелком" на пост вице-президента

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вице-президентом по продуктовому маркетингу ПАО "Вымпелком" с 1 июля стал Александр Фетисов, сообщил компания. Он будет "отвечать за продвижение продуктов сегмента B2C, разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию ключевых клиентских продуктов "Билайн", говорится в сообщении.

Он будет непосредственно подчиняться исполнительному вице-президенту по розничному бизнесу Светлане Кирсановой.

Фетисов с 2004 года работал в "Мегафоне", где прошел от работы в контактном центре кавказского филиала оператора до должности руководителя по маркетингу корпоративного бизнеса. С 2016 года он возглавлял маркетинг на массовом рынке на позиции директора.