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Замначальника УГИБДД Адыгеи арестован за взятки от своих сотрудников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении одного из руководителей УГИБДД МВД по Адыгее, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Обвиняемый, занимая руководящую должность в управлении ведомства, "решил систематически получать взятки" от подчиненных ему сотрудников. Он предложил находящимся в его подчинении сотрудникам ежемесячно передавать ему деньги, пообещав взамен "попустительство по службе". Подчиненные согласились и в период с января по июнь 2019 года передали ему в качестве взятки 620 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Материалы дела поступили следователям из УФСБ России по республике.

В свою очередь пресс-служба ГУ МВД Адыгеи сообщила о начале служебной проверки в отношении заместителя начальника управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея.

Если его вина подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 2 сентября включительно.

Информированный источник уточнил агентству, что речь идет о заместителе начальника управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея Рамзине Гусаруке.

Адыгея

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