Двое рабочих погибли при чистке канализации на красноярском агропредприятии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двое рабочих агропредприятия ЗАО "Назаровское" (с. Степное, Красноярский край) погибли во время выполнения работ по очистке канализации. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Назаровская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения предприятием законодательства в сфере охраны труда. Дело квалифицировано по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ЗАО "Назаровское" зарегистрировано в 1992 году, специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Актуальные данные об акционерах компании отсутствуют, пост директора компании занимает Валерий Исаев – депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

В 2020 году агрокомпания получила 268,1 млн рулей чистой прибыли (рост на 48% относительно 2019 года) при выручке в 4,18 млрд рулей (рост на 21%).