Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Двое рабочих погибли при чистке канализации на красноярском агропредприятии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Двое рабочих агропредприятия ЗАО "Назаровское" (с. Степное, Красноярский край) погибли во время выполнения работ по очистке канализации. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Назаровская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения предприятием законодательства в сфере охраны труда. Дело квалифицировано по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

ЗАО "Назаровское" зарегистрировано в 1992 году, специализируется на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве сырого молока. Актуальные данные об акционерах компании отсутствуют, пост директора компании занимает Валерий Исаев – депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

В 2020 году агрокомпания получила 268,1 млн рулей чистой прибыли (рост на 48% относительно 2019 года) при выручке в 4,18 млрд рулей (рост на 21%).

Красноярский край

Новости
Пандемия коронавируса

Товарный знак "AURORA-CoV" для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирован в РФ

Товарный знак "AURORA-CoV" для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" зарегистрирован в РФ

У россиян появятся цифровые генетические паспорта

Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили 135 тысяч человек

Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили 135 тысяч человек
Пандемия коронавируса

Как мотивировать сотрудника сделать укол - работодатели включились в кампанию по вакцинации. Обзор

Как мотивировать сотрудника сделать укол - работодатели включились в кампанию по вакцинации. Обзор

Кремль заявил об отсутствии планов вводить войска в Афганистан

Кремль заявил об отсутствии планов вводить войска в Афганистан

Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

Несколько домов и пансионатов подтопило в Сочи

Несколько домов и пансионатов подтопило в Сочи

В России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 24 353 человек

ФСБ предотвратила серию терактов, планировавшихся сторонниками ИГ

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');