Источник сообщил о гибели человека после обрушения моста в Карачаево-Черкесии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии после обрушения моста через реку Кубань погиб автомобилист, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ранним утром в темноте не увидел обрушения, и машина сорвалась в реку. Тело погибшего обнаружили дальше по течению", - сказал собеседник агентства.

Мост через Кубань рядом с аулом Каменномост Карачаевского района частично обрушился после того, как ливни подмыли его опоры. Собственно при обрушении никто не пострадал. Дорогу к мосту перекрыли, для автомобилистов организован объезд.

В связи с обрушением моста началась прокурорская проверка.