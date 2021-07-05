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Источник сообщил о гибели человека после обрушения моста в Карачаево-Черкесии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии после обрушения моста через реку Кубань погиб автомобилист, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ранним утром в темноте не увидел обрушения, и машина сорвалась в реку. Тело погибшего обнаружили дальше по течению", - сказал собеседник агентства.

Мост через Кубань рядом с аулом Каменномост Карачаевского района частично обрушился после того, как ливни подмыли его опоры. Собственно при обрушении никто не пострадал. Дорогу к мосту перекрыли, для автомобилистов организован объезд.

В связи с обрушением моста началась прокурорская проверка.

Карачаево-Черкесия Кубань

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