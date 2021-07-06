Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля на Чукотке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более 50 военнослужащих включены в состав сводного экологического подразделения, которое займется очисткой острова Врангеля от бытового мусора, а также вывозом отслужившего свой срок имущества и оборудования из Арктической зоны, сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота.

"В ближайшие дни личный состав будет переброшен вертолетами на остров и приступит к выполнению задачи. В составе отряда будут работать не только военнослужащие, но и гражданские специалисты", - говорится в сообщении. Планируется задействовать более десятка единиц специальной техники.

В островной зоне экологическое подразделение также будет заниматься рекультивацией очищенных земель. Окончание работ намечено на ноябрь, после этого килекторное судно КИЛ-168 отряда судов обеспечения вывезет мусор на материк для дальнейшей утилизации.

Остров Врангеля входит в состав одноименного заповедника, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Административно он относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа.