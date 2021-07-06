Пожар в деревянном доме унес жизни трех жителей Томска

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Возгорание двухэтажного четырехквартирного жилого дома произошло ранним утром во вторник на улице Яковлева в Томске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Пожарными в квартире были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Молодой человек 2005 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами", - говорится в сообщении.

В результате пожара обгорели стены тамбура и квартиры на первом этаже, частично обрешетка крыши на общей площади 30 кв. м. Причина возгорания устанавливается.