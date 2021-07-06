Двух кемеровчан задержали по подозрению в телефонном мошенничестве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Томские полицейские задержали двух жителей Кемеровской области по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области во вторник.

"Томичам звонили лжесотрудники правоохранительных органов, которые рассказывали о том, что якобы их внуки, дочери или супруги, совершили дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Для решения вопроса "о закрытии дела ДТП" родственникам срочно требовались деньги", - говорится в сообщении.

По инструкциям мошенников потерпевшие передавали деньги таксистам якобы для того, чтобы отвезти их в больницу. Общая сумма материального ущерба составила более 1,8 млн рублей.

По данным фактам полиция возбудила десять уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество), задержанных арестовали.