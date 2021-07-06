Один ребенок погиб и один пострадал в ДТП в иркутском поселке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль въехал в бетонный забор в поселке Большой Луг Иркутской области, есть жертвы и пострадавший, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

"В результате автоаварии водитель и 11-летний пассажир скончались. Кроме того, в больницу с различными травмами доставлена 8-летняя пассажирка", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 63-летний водитель автомобиля Toyota Vitz не справился с управлением. Он был лишен водительских прав за пьяную езду.

Предварительно установлено, что все участники автоаварии не были пристегнуты ремнями безопасности. В машине вместе с детьми ехала их мать. 29-летняя женщина была осмотрена медиками, в госпитализации не нуждается. Полицейские выяснили, что она была в нетрезвом виде.

Прокуратура по факту гибели ребенка проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, автодорогах и дорожной деятельности, а также полноты и всесторонности принятых органами системы профилактики мер и другого, сообщило надзорное ведомство региона.