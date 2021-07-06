В Волгограде арестовали мужчину, пытавшегося поджечь здание администрации региона

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца – до 2 сентября – местного жителя, который пытался поджечь здание областной администрации. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов по региону.

По версии следствия, ночью 1 июля задержанный подошел к зданию администрации Волгоградской области, поджег принесенные с собой две бутылки с зажигательной смесью и бросил их к входным дверям. Пожара удалось избежать, так как горючая смесь не воспламенилась.