Минстрой готовит "пилот" по введению евростандартов в строительстве

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минстрой разрабатывает пилотный проект по использованию европейских стандартов (еврокодов) в строительстве, сообщил на форуме "Иннопром-2021" в Екатеринбурге глава ведомства Ирек Файзуллин.

"В целом обеспечим возможность быстрого строительства объектов (на основе стандартов - ИФ), которые (. . .) опробованы и понятны для строительства. И применение еврокодов мы понимаем, как важный вопрос при корректировки нашего законодательства", - сказал он.

Минстрой уже несколько лет занимается гармонизацией российских и европейских стандартов в области строительства. Ведомство запланировало ряд мероприятий по апробации внедрения европейских стандартов.